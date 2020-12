Stupefacenti, il sindacato dei poliziotti lancia l’allarme: “In Liguria spaccio in aumento”

Liguria. “A Genova e in Liguria continua ad aumentare in modo esponenziale lo spaccio di stupefacenti.

L’inizio della pandemia Covid-19 aveva inizialmente e temporaneamente rallentato l’attività criminale delle organizzazioni malavitose che si arricchiscono addestrando un esercito di disperati che piazzano la droga sul territorio (e sia ben chiaro, per quanto riguarda Genova, non solo nel Centro Storico) ma negli ultra 6 mesi il fenomeno dilaga”. È questo l’allarme lanciato dal sindacato ligure dei poliziotti (Siap).

“I dati recenti sullo spaccio sono allarmanti – spiega in una nota il segretario generale Roberto Traverso – e le forze dell’ordine si trovano sempre più impegnate a cercare di arginare questa piaga sociale in un momento delicatissimo, dovendo contemporaneamente contribuire a garantire i servizi mirati al rispetto delle misure anti Covid-19 a tutela della salute delle persone che in questi giorni sono stati ulteriormente incrementati”.

