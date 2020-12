A Natale spostamenti vietati solo tra province? Toti approva l’idea: “Sarebbe un miglioramento”

Genova. È ancora aperta la partita sui divieti anti-Covid a Natale. La stretta agli spostamenti tra comuni il 25-26 dicembre e il 1° gennaio ha innescato la rivolta dei sindaci e in queste ore si sta facendo strada l’ipotesi di una modifica in fase di conversione in legge del decreto: adottare come limiti i confini delle province. “Sarebbe sicuramente un miglioramento“, commenta il presidente ligure Giovanni Toti che ha più volte criticato l’ultimo Dpcm.

“Io avevo auspicato che le regole del Natale potessero essere in qualche modo quelle che stanno orientando la nostra vita in queste ore, ovvero a seconda delle zone, della circolazione del virus e della situazione ospedaliera consentire spazi di maggiore o minore libertà – ha commentato Toti -. È stata fatta una scelta diversa, mi auguro che almeno possa essere mitigata nei suoi aspetti più brutali e iniqui“.

