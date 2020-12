Ad Altare la Lega Giovani organizza una colletta alimentare

Altare. “Un dono di Natale” a cura della Lega Giovani di Savona. Si tratta di una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione per le persone più bisognose, in modo da offrire la possibilità a tutti di assicurare i pasti nelle feste.

Come spiega il coordinatore Giuseppe Grisolia, “sarà effettuato tutto in piena sicurezza in ambiente sanificato. Chi vuole donare si rechi al teatrino Monsignor Bertolotti ad Altare, in piazza Vittorio Veneto, o mi contatti al 3455617153”.

