Buon 50esimo compleanno San Benedetto al Porto: oggi messa on line, festa rinviata a primavera

Genova. Dopo 50 anni la porta è ancora sempre aperta a San Benedetto al Porto, la comunità fondata a Genova da Don Andrea Gallo e che continua a portare avanti un’ideale di solidarietà attiva e proattiva.

In questo 8 dicembre 2020, nell’anno del Covid, l’anniversario che segna mezzo secolo di attività: “mai come oggi c’è bisogno di solidarietà”, dice Domenico Chionetti, storico portavoce di San Benedetto e per tanti anni braccio destro del “prete di strada”.

