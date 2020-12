Condanna Enzo Canepa, il “Comitato per gli Immigrati”: “Vinta una battaglia di 5 anni”

Alassio. Il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” ha vinto in Cassazione la sua battaglia contro Enzo Canepa, ex sindaco di Alassio, con la conferma della condanna per l’ordinanza “anti immigrati”.

“Dopo la condanna definitiva possiamo ritenerci fieri ed orgogliosi di un sistema giudiziario che in Italia difende i diritti civili ed umani di tutti e dunque anche di noi migranti. Siamo davvero molto emozionati – commenta Aleksandra Matikj, presidentessa del Comitato – ma ci era chiaro che quell’ordinanza, firmata nel 2015, che vietava l’ingresso e la permanenza nel Comune di Alassio a chi è di nazionalità Africana, Asiatica o Sudamericana per motivi igienico-sanitari, se non erano in grado di documentare con un certificato sanitario il loro essere immuni di ogni malattia infettiva, era palesemente discriminatoria”.

