Covid, dal 14 dicembre operativi a Loano due punti-prelievo per i test rapidi

Loano. A partire da lunedì 14 dicembre saranno operativi, a Loano, due punti di prelievo per i test rapidi da Covid-19. Il primo sarà allestito a Loano Salute, il secondo nella zona del parcheggio di via degli Alpini.

“I punti di prelievo e tampone rapido come quelli che troveranno spazio a Loano Salute e in via degli Alpini – nota il sindaco di Loano Luigi Pignocca – si rivelano strumenti di diagnosi molto preziosi, perché contribuiscono ad alleggerire il carico di lavoro del sistema sanitario regionale e nazionale. Il prelievo di campioni è rapidissimo, così come sono rapide l’analisi e l’elaborazione dell’esito. In questo modo, chiunque abbia bisogno di accertare la propria positività o meno al Covid-19 per necessità o anche semplice curiosità avrà a propria disposizione una soluzione in più per fugare ogni dubbio”.

