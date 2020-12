Liguria. “A fronte di 3957 tamponi molecolari e 4735 tamponi antigenici, numeri che parlano di una giornata di lavoro a pieno ritmo per laboratori, drive through e walk through, sono solo 266 i nuovi positivi in Liguria: un numero che ci conforta di essere sulla strada giusta”.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Covid in Liguria.

