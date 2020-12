Il presidente della Regione Toti: «Per la somministrazione del vaccino in Liguria reclutati 400 operatori»

Genova. «I numeri si confermano, come nell’ultima settimana, in calo. Abbiamo avuto poca pressione sui pronto soccorso nel fine settimana. Calano i casi positivi complessivi, quasi sotto la soglia psicologica dei diecimila, e gli ospedalizzati sono già scesi sotto i mille. Scendono anche i numeri dell’isolamento domiciliare: tutti segni evidenti di una minore circolazione del Covid sul nostro territorio. Al 3 dicembre abbiamo inserito in tutto 1535 tra medici, infermieri, oss, tecnici di laboratorio e altro nel nostro sistema sanitario. Stiamo continuando a rafforzare il sistema, nonostante il calo del contagio, anche in vista della prossima campagna di vaccinazione». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del punto stampa di aggiornamento sul contagio da Coronavirus.

... » Leggi tutto