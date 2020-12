Imperia, giovane perde il controllo dell’auto e finisce in bilico su un muretto: illesa

Imperia. Spettacolare incidente, per fortuna senza conseguenze, nella serata di oggi in via Filippo Airenti a Porto Maurizio, poco prima del ponte ella Solerzia: una giovane ha preso il controllo della propria auto, una Seat Ibiza finendo contro la rete di protezione della carrozzeria Ascheri e rimanendo in bilico sul muretto. Illesa, nonostante l’urto, la conducente e il ragazzo che si trovava con lei.

