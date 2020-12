La Rari Nantes Imperia brilla alla prova di Albenga, Dreossi: «Sono molto soddisfatto dei ragazzi»

Imperia. Dopo la prima prova di Qualificazione al Campionato Italiano in vasca corta di ‘Categoria’, la Rari Nantes torna ad Imperia con il sorriso. Brilla il record regionale sui 50 Rana (29”83) ottenuto da Lorenzo Giordano, che ha gareggiato anche nei 100 e 200 Rana; così come da applausi è il 33”81 di Elisa Cifelli, sui 50 Rana, che risulta il miglior tempo in Liguria ed è anche il pass per i Campionati Italiani.

