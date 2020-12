Luci, shopping moderato e niente mercatini: a Genova lo strano Natale 2020 entra nel vivo

Genova. Moltissimi genovesi hanno anticipato già di qualche settimana la preparazione dell’albero e l’accensione delle luci ai balconi, ma tecnicamente e tradizionalmente è oggi – 8 dicembre, e per chi crede, il giorno dell’Immacolata – che si aprono davvero le danze del Natale.

Oggi pomeriggio, l’orario è a sorpresa ma verosimilmente intorno alle 18, piazza De Ferrari si illuminerà (quasi) totalmente grazie al nuovo allestimento di fili a led che rivestono i palazzi sul perimetro, dal Ducale al palazzo della Regione, da parte del Carlo Felice all’accademia ligustica fino al palazzo della Borsa, oltre naturalmente all’albero proveniente dalla Val D’Aveto e collocato anche quest’anno davanti a largo Pertini. Uno spettacolo di luci maestoso, testato qualche giorno fa e quindi già gustato in anteprima da qualche fortunato. E per chi si chiedesse “sì, ma quanto ci costa?” la risposta sta in un accordo con Enel che pagherà le spese.

