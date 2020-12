Maltempo, prolungata fino a mezzanotte l’allerta neve per l’entroterra di Genova e Savona

Genova. Continua la fase di tempo invernale sulla Liguria: oggi, martedì 8 dicembre, Arpal ha prolungato l’allerta gialla per neve per l’entroterra compreso fra la Val Bormida e la Val d’Aveto (tecnicamente i bacini padani di ponente e levante, le zone di allertamento D ed E) fino alla mezzanotte odierna. Chiude come già indicato ieri alle 14 l’allerta per i comuni interni della zona B (quella dei bacini marittimi di centro) restando attiva per i versanti padani.

Neve, dove e quanto Nelle ultime ore nevicate di intensità debole hanno interessato le zone interne del centro Ponente con accumuli di 7-8 centimetri a Urbe Vara Superiore e Monte Settepani (Savona); i nivomenti della rete Omirl registrano anche un paio di centimetri a Campo Ligure, Valbrevenna (Genova) e Ferrania (Cairo Montenotte, Savona). Più consistente la nevicata in val d’Aveto con Santo Stefano che, da ieri, sera, ha accumulato una quindicina di centimetri mentre Cuccarello, alture di Sesta Godano (La Spezia) segnala circa 5 centimetri.

... » Leggi tutto