Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Savona: Luca Robutti confermato presidente

Savona. A seguito delle recenti elezioni in modalità telematica e della successiva designazione delle cariche, ecco il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Savona per il quadriennio 2021-2024 risulta così composto: presidente Luca Robutti, vice presidente Gianluca Perrone, segretario Margherita Patrone, tesoriere Nicolò Pareto. Consiglieri: Danila Ferro, Eva Poseschi, Letizia Saettone.

“Desidero ringraziare tutti componenti del Consiglio Direttivo per il prezioso contributo fornito in questi anni, in particolare il dott. Viglizzo e la dott.ssa Doria che hanno scelto di non ricandidarsi, e complimentarmi con i neo eletti, la dott.ssa Podeschi ed il dott. Pareto, che sono sicuro apporteranno nuova linfa ed entusiasmo al Consiglio” afferma il presidente Robutti.

