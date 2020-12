Vaccino, Toti: “In Gran Bretagna si inizia, in Italia si litiga sul Recovery Fund”

Liguria. “Gran Bretagna: la signora Margaret Keenan riceve la prima dose di vaccino Pfizer anti Covid. E presto negli ospedali inglesi ne arriveranno a sufficienza per vaccinare 20 milioni di persone. Italia: la signora Maria non potrà vedere la sorella che vive nel comune accanto al suo a Natale e il Governo schiera 70 mila agenti per bloccare gli spostamenti. Intanto, come contorno, a Palazzo Chigi si studia una app per il vaccino (dopo Immuni… aiuto!) e si litiga sull’ennesima task force che dovrebbe gestire il Recovery Fund. Ma non dovrebbero farlo i Ministri, magari d’accordo con Regioni e Comuni per conoscere le esigenze di città e territori?”.

Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria Giovanni Toti. “Questa è la fotografia del giorno dell’Immacolata. Senza banalizzare e senza avere soluzioni salvifiche in tasca, diamoci una mossa e basta con le esagerazioni. Con equilibrio, buonsenso e un po’ di coraggio, dobbiamo gestire questo momento difficile”, conclude Toti.

