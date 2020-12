Appalti sanità nell’emergenza Covid, Locatelli risponde a Libera

Genova. “Tutte le procedure di acquisto poste in essere dalla Centrale regionale di acquisto della Liguria sono sempre state pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente. Del tutto infondata è, pertanto, l’affermazione per cui della maggior parte degli acquisti fatti in Liguria non ve ne sarebbe traccia: basta guardare il sito istituzionale della Centrale per trovare le “prove” di tutti gli acquisti effettuati per fronteggiare l’emergenza Covid”.

Così Walter Locatelli, commissario di Alisa, commenta la denuncia di Libera Liguria che pone la nostra regione “all’ultimo posto in Italia per trasparenza” negli appalti in sanità durante l’emergenza Covid-19.

La Centrale regionale di acquisto della Liguria, fin dal primo momento dell’emergenza, ha attivato tutte le misure idonee e adeguate alla gestione della situazione per il reperimento di tutto il materiale utile alla gestione della pandemia. Si tratta, nel dettaglio, di tre richieste di offerta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione: una manifestazione di interesse a offrire tutti i principali DPI, una manifestazione di interesse a offrire kit /prodotti diagnostici per coronavirus, tutte procedure pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente. Accanto alle procedure sopracitate, sempre al fine di garantire l’approvvigionamento dei dispositivi necessari per fronteggiare l’emergenza, la Centrale di acquisto ha inoltre proceduto con alcuni affidamenti diretti “in somma urgenza” (art. 163 del D.lgs. n. 50/2016).

