Appalti sanità per Covid, aggiudicato solo il 3,5% dell’importo: Liguria ultima per trasparenza

Liguria. In merito alle spese straordinarie dovute alla crisi sanitaria, secondo i dati Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, disponibili sul portale Openpolis in maniera dettagliata, le stazioni appaltanti della Liguria, a fronte di 332,97 milioni di euro messi a bando, hanno comunicato importi aggiudicati per appena 11,38 milioni.

Un dato che viene confermato a livello nazionale. Infatti, secondo l’Anac durante la pandemia sono stati messi a bando oltre 14 miliardi di euro, ma le stazioni appaltanti hanno comunicato soltanto importi aggiudicati per 5,55 miliardi di euro. In occasione della Giornata Internazionale contro la corruzione Libera attraverso la sua rivista, LaviaLibera, approfondisce questo aspetto in un dossier.

