Attesa quasi finita per l’Esselunga in via Piave: taglio del nastro il 16 dicembre

Genova. C’è chi fa il conto alla rovescia ormai da mesi. Da quando, nel gennaio scorso, sono iniziati i lavori nell’ex concessionario auto di via Piave, ad Albaro, ma ancora da prima, da quando lo sbarco di Esselunga a Genova era stato annunciato. Adesso ci siamo, e si capirà una volta per tutte se l’arrivo dell’insegna fondata dallo scomparso imprenditore Bernardo Caprotti servirà a calmierare il prezzo della spesa nel capoluogo ligure, come in molti hanno spesso ripetuto.

Al momento l’inaugurazione è fissata al prossimo mercoledì 16 dicembre, sempre che non ci siano ulteriori ritardi visto che si era già parlato del 12 dicembre. Non si sa se si tratterà di un’inaugurazione istituzionale o di una vera e propria apertura al pubblico. Comunque il supermercato, che già da alcune settimane si è “posizionato” attivando il servizio di spesa a domicilio, aprirà i battenti come previsto entro Natale 2020.

