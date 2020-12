Auostrade, buca nell’asfalto della carreggiata sullo svincolo tra A10 e A26

Genova. Un grosso buco nell’asfalto si è formato in queste ore sullo svincolo tra la A10 e la A26, per chi viaggia tra Arenzano e Masone, subito dopo il bivio verso nord, esattamente sulla striscia di termine della corsia di destra.

Il cratere, probabilmente formatosi a causa delle nevicate e delle piogge incessanti di questi giorni, è stato segnalato da alcuni automobilisti di passaggio, allarmati dal fatto che la buca si trovo in una curva a destra, proprio in un punto dove persiste una limitazione ad una solo corsia. Difficilmente quindi evitabile, soprattutto per i mezzi pesanti.

