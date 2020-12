Caos autostrade, nel 2020 oltre 250 milioni di danni al settore turistico

Liguria. C’è anche il turismo tra i settori più colpiti dal caos sulle autostrade in Liguria tra giugno e agosto, con oltre 250 milioni di danni stimati a causa dei code generate dai cantieri. È quanto emerge dallo studio presentato dal comitato Salviamo Genova e la Liguria al ministero dei Trasporti per la quantificazione delle perdite. Ancora nessun risarcimento sul tavolo dopo sei mesi e decine di incontri istituzionali, e ora, dopo il disastro vissuto con l’ultima nevicata, c’è il timore che la lezione non sia servita per prevenire altre stangate in futuro.

Cifre che al Mit sono state presentate e spiegate oltre un mese fa grazie a un lavoro certosino portato avanti da tutte le categorie coinvolte insieme alla Camera di commercio e all’Università di Genova. “Dopo un primo iniziale coinvolgimento non è stato fatto più nulla – attacca Giampaolo Botta, direttore di Spediporto e portavoce del comitato – Entro questo mese pretendiamo risposte da parte del ministero perché la pazienza è finita. Questo atteggiamento è inaccettabile”.

