CDM Futsal, sconfitta onorevole con la prima in classifica

Genova. Un nuovo arrivo ed una buona prestazione tirano su il morale alla CDM Futsal, che si ritrova ad occupare l’ultima posizione nel campionato di Serie A.

Da alcuni giorni veste la maglia della squadra genovese Alejandro Vega, spagnolo, laterale difensivo. Classe 1985, ex, tra le altre, del Fisiomedia Manacor e da sei anni in Italia dove ha indossato le maglie di Real Rieti, Meta Catania, CMB Grassano. Ha iniziato la stagione in corso nel Futsal Cobà.

