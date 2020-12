Cengio, minoranza all’attacco su impianto di smaltimento: “Diventare il paese dei rifiuti è una sentenza di morte”

Cengio. Realizzare nel territorio comunale un nuovo impianto di smaltimento rifiuti di parte del Nord-Ovest dell’Italia, per circa un milione di persone. Questa l’idea di Eni Rewind (ex Sindyal) con l’impianto Waste to fuel, presentata dal sindaco durante l’ultimo Consiglio comunale.

“Non si tratterà di economia circolare ma di sfruttamento circolare”, è il commento del gruppo consigliare comunale di minoranza “Legati a Cengio”.

