Erg ottiene il rating A- nella performance per la lotta al cambiamento climatico

Genova. Erg ottiene il rating “A-” (il precedente era B) nel programma Climate Change promosso dal Carbon Disclosure Project (Cdp), l’organizzazione internazionale no-profit che, attraverso il monitoraggio delle performance aziendali nella lotta al cambiamento climatico, guida imprese e governi verso la riduzione delle emissioni dei gas serra.

Erg scala così la graduatoria Cdp posizionandosi nella fascia “Leadership”, che include tutte le società che adottano best practices nella lotta al cambiamento climatico, in linea con gli Obiettivi Cop21 di Parigi, e si colloca al di sopra della media europea (rating C) e della media delle società che producono energia da fonti rinnovabili (rating B).

