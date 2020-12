Il sito Confcommercio Salute Sanità e Cura si rifà il look e amplia i contenuti

Un nuovo progetto digitale per rispondere sempre di più alle esigenze del presente, guardando e provando a tracciare insieme il futuro. Confcommercio Salute, Sanità e Cura amplia i contenuti del proprio sito web, rinnovato nella veste grafica, con un triplice obiettivo: raccontare meglio le ampie sfere della salute, sanità e cura sul fronte nazionale, restare al fianco delle famiglie fragili e e degli operatori del settore e andare oltre il semplice monitoraggio del territorio.

Questa la nuova sfida del portale targato Confcommercio, nato nel 2019 a seguito di un importante percorso sinergico tra imprese locali del settore sanitario e socio-sanitario. Un progetto nato in Liguria, grazie al supporto del presidente di Confcommercio Genova Paolo Odone, ma che sin da subito ha avvertito la necessità di allargare la propria discussione a tutto il territorio nazionale, coinvolgendo professionalità di diversi settori e rispondendo in modo chiaro alle domande della cittadinanza. Volontà che si fa esigenza, in parallelo all’emergenza Coronavirus.

... » Leggi tutto