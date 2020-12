Imperia, vertice Scajola-Toti su porti e demanio: si lavora per il nuovo acquedotto

Imperia. Piano regolatore portuale, Piano dei lidi, Piano di utilizzo delle aree demaniali, definizione di piani di Protezione Civile, acquedotto del Roja: sono alcuni degli argomenti affrontati nel vertice che si è svolto nel pomeriggio a Palazzo civico tra il presidente della Regione Giovanni Toti, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e il sindaco Claudio Scajola. Un incontro per fare il punto sui lavori in via di ultimazione e su quelli che dovranno essere realizzati e che coinvolgono le amministrazioni regionale e comunale.

