Iren, presentato il piano industriale al 2025: a Genova 658 milioni di investimenti

Genova. Si è tenuto oggi, in diretta streaming, il roadshow di presentazione del Piano Industriale Iren @2025 alle imprese associate a Confindustria

Genova alla presenza di Giovanni Mondini, Presidente Confindustria Genova,

Massimiliano Bianco, Amministratore delegato Iren, Eugenio Bertolini,

Amministratore delegato Iren Ambiente, Fabio Giuseppini, Amministratore delegato IRETI e Vito Gurrieri, Direttore Approvvigionamenti Logistica e Servizi Iren. Un incontro per presentare gli importanti investimenti e progetti previsti nei prossimi cinque anni in provincia di Genova e riflettere sulle significative opportunità per le imprese del territorio.

... » Leggi tutto