“Ladri dei box”: denunciati tre giovani per furto, rapina e possesso ingiustificato di arnesi per lo scasso

Alassio. Proseguono da giorni le indagini della Polizia di Alassio per trovare i responsabili di alcuni furti che sono stati effettuati all’interno di numerosi box situati vicino alla stazione ferroviaria di Alassio.

La zona, visibilmente nascosta e interrata, si rivelava utile per i malviventi che potevano anche scegliere quale box svaligiare, ma non ha facilitato i lavori per le forze dell’ordine, fino a quando, dopo aver installato un apparecchio di sorveglianza, gli agenti di Polizia sono riusciti ad agire per tempo.

