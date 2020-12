Polizia municipale nel Nue 112, il Liguria il primo esempio in Italia

Genova. Si è conclusa positivamente la prima fase sperimentale del progetto di integrazione della polizia municipale di Genova nel numero unico di emergenza 112. Lo comunica la direzione dell’Ospedale Policlinico San Martino.

La direttiva europea, attivata da tempo in tutti i paesi dell’Unione, prevede che componendo il 112, sia da telefono fisso sia da cellulare, il cittadino possa chiedere l’intervento di emergenza del soccorso sanitario (in Italia 118), delle forze dell’ordine (112 o 113) o dei vigili del fuoco (115) grazie a una Centrale unica di risposta (Cur) in grado di smistare la richiesta all’ente operativo adeguato. Inoltre, in caso di eventi ‘complessi’ che richiedono l’intervento di più Enti, la Cur ha la possibilità di allertarli tutti consentendo maggiore tempestività ed efficienza.

... » Leggi tutto