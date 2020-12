Programma Ue per il mercato interno, Benifei: “Opportunità per imprese e consumatori liguri”

Bruxelles. È stato raggiunto nella tarda serata di ieri l’accordo tra Parlamento e Consiglio sul Programma per il Mercato Interno, che sarà parte del Quadro finanziario pluriennale dei prossimi sette anni con un bilancio di 4,2 miliardi e ingloberà vari programmi attuali, tra cui COSME.

“Gli ultimi mesi hanno reso evidente a tutti quanto sia importante avere un Mercato Interno pienamente funzionante”. È quanto dichiara Brando Benifei, Europarlamentare ligure e capodelegazione PD al Parlamento europeo, nonché relatore generale del dossier. “Questo Programma – prosegue – fornirà un contributo essenziale per definire politiche innovative riguardo a settori che sono stati fortemente influenzati dalla pandemia. Pensiamo al commercio elettronico e alle tutele per i consumatori, al supporto amministrativo per le piccole e medie imprese, alla sicurezza della catena alimentare, fino alla produzione statistica. Dopo mesi di duri negoziati abbiamo migliorato la funzionalità e flessibilità rispetto ai programmi precedenti, allargando le opportunità disponibili al mondo dell’economia sociale e mettendo al centro la transizione verde e quella digitale. Ora deve essere reso operativo il prima possibile da parte degli Stati Membri, non si può perdere tempo”.

