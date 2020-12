Savona, l’ultimo saluto al “re del frappé” Pino Aonzo: “Ti amavano tutti, grandi e piccini”

Savona. Circa 70 persone e tanta commozione questa mattina nella chiesa di Sant’Andrea per l’ultimo saluto al “re del frappé” Pino Aonzo. Ad accompagnare la cerimonia il suono di un mandolino, sua grande passione.

“I tuoi frappé inimitabili, ti amavano tutti grandi e piccini. Portiamo nel cuore i pranzi della domenica in famiglia, sempre accompagnati con un ‘gottu de vin’ con cui ci accoglievi già sulla soglia di casa. Pomeriggi trascorsi a giocare insieme con vecchi pentolini, terra e acqua che vi servivamo come nei migliori ristoranti stellati. Questa ninna nanna che ci hai lasciato continuerà a risuonare nei nostro cuori e ci accompagnerà nei nostri sogni. Ti ricordiamo così nonostante gli ultimi anni difficili in cui riuscivi sempre e comunque a strapparci un sorriso con quella tua risata contagiosa”, il ricordo della nipote.

