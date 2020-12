Covid, l’Ordine dei Medici: “Terza ondata a gennaio e sarà peggiore della seconda”

Liguria. Sull’emergenza Covid una vera e propria doccia fredda, almeno per quanti erano convinti di un miglioramento della situazione sanitaria e un 2021 di progressivo ritorno alla normalità anche grazie al piano vaccinazioni. Ecco le parole del presidente dell’ordine dei medici della Liguria Alessandro Bonsignore: “Non stiamo assistendo a quel calo consistente che ci saremo aspettati, anche per via dell’allentamento delle misure. Sappiamo purtroppo che a gennaio ci sarà sicuramente una terza ondata di Covid ed è probabile che sia peggiore della seconda perché non ci arriveremo con gli ospedali ‘scarichi’ e sarà concomitante con l’influenza. In più è verosimile che ci sarà una quarta ondata a marzo”.

Il medico ha parlato durante una diretta Facebook invitando i liguri a rispettare le regole del “distanziamento, mascherina e lavaggio delle mani” anche e soprattutto durante le festività natalizie, nonostante la Liguria sia scesa da qualche giorno nella fascia gialla di rischio.

... » Leggi tutto