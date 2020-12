Il tennis ligure rinnova i suoi vertici per il quadriennio 2021/2024

Genova. Domenica 13 dicembre, a partire dalle ore 10,30 presso il Tower Airport di Genova, si terrà l’assemblea elettiva del Comitato regionale della Federazione Italiana Tennis.

La Liguria tennistica eleggerà i vertici per il quadriennio 2021/2024. Andrea Fossati, dal 2011 alla guida del movimento, si ripresenta per un nuovo mandato. Sarà candidato unico alla presidenza. Ad affiancarlo per promuovere la disciplina in tutta la Liguria e per sostenere l’azione dei Circoli, una squadra collaudata e affiatata composta da Davide Galletto, Alberto Papone, Roberta Piagneri, Matteo Repetto e Vincenzo Sasso.

