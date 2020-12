La Scarlet Lady se ne andrà da Genova a gennaio, slitta ancora il viaggio inaugurale

Genova. La sua sagoma ormai fa parte dello skyline del porto e spesso capita di vederla allontanarsi davanti alla costa del Levante per operazioni tecniche che devono essere effettuate in mare aperto. Ma la Scarlet Lady, prima nave da crociera realizzata per conto di Virgin Voyages, dopo mesi di permanenza nel capoluogo ligure che le ha dato i natali ha le ore contate. Ai primi di gennaio scadrà l’accordo con Stazioni Marittime per l’ormeggio e il gigante dei mari dovrà trovarsi un altro porto dove trascorrere la “quarantena”.

L’altra notizia, infatti, è che la crociera inaugurale della Scarlet Lady, che avrebbe dovuto partire da Miami lo scorso 2 agosto, è stata rinviata di altri quattro mesi. La nuova data, come riporta la testata inglese The Points Guy, è quella del 9 maggio, con un ritardo totale di oltre quattordici mesi rispetto alle previsioni iniziali.

