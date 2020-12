Piste ciclabili, Fiab al Comune: “Utilizziamo il recovery fund per la mobilità green”

Genova. Il Recovery Fund è lo strumento individuato dalla Commissione europea per rilanciare le economie dei Paesi membri dopo la crisi causata dall’epidemia di coronavirus. Tra gli obiettivi dello stesso vi è quello di accelerare la transizione verde attraverso investimenti per un’Europa sostenibile che raggiunga un impatto climatico zero entro il 2050.

“La mobilità ciclistica può aiutare a raggiungere questo obiettivo e gli investimenti ad essa dedicati rientrano a pieno titolo fra quelli ammessi per la transizione verde – dice Romolo Solari Presidente di FIAB Genova – Per aiutare le città ad accedere ai fondi di recupero e resilienza del Recovery Fund la ECF European Cyclists’ Federation, di cui FIAB fa parte, ha pubblicato una guida specifica per ognuno dei 27 paesi membri dell’Unione”.

... » Leggi tutto