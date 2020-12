Superbonus 110%, la Liguria propone di prorogare i termini al 31 dicembre 2023

Genova. La Regione Liguria ha presentato una proposta di proroga dei termini previsti dall’articolo 119 del decreto Rilancio relativo al “Superbonus 110%“.

“Presentiamo, in qualità di capofila nella Conferenza delle Regioni – afferma l’assessore regionale all’edilizia Marco Scajola – un emendamento per proporre la proroga massima compatibile con la legge di bilancio di due anni, quindi al 31 dicembre 2023, dei termini previsti per la richiesta del “Superbonus 110%”.

