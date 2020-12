Aiuti alle imprese, Berrino: «Molto soddisfatto che anche agenzie di viaggio e tour operator liguri ricevano contributi»

Genova. «Sono molto soddisfatto che anche le agenzie di viaggio e i tour operator, tra le altre imprese, siano all’interno di questa misura economica. Vogliamo dare un aiuto a due categorie pesantemente colpite dalla crisi causata dalla pandemia in modo che riescano a sopravvivere in attesa della tanto sospirata riapertura».

Così dice l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino in merito alla delibera, approvata oggi dalla Giunta regionale, che prevede l’assegnazione di ristori economici – dall’art.22 del Decreto Legge n.157/2020 – per 7,7 milioni di euro a fondo perduto ‘una tantum’ per le attività economiche liguri maggiormente colpite dalle restrizioni Covid.

