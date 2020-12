Albenga, “Stelle della solidarietà” per la prevenzione oncologica: l’iniziativa della Fondazione ANT

Albenga. Al via la nuova campagna natalizia di ANT in Liguria, un’iniziativa che da anni accompagna le festività. I volontari saranno presenti ad Albenga nei fine settimana che precedono il Natale con le Stelle della solidarietà, donate dalla Cooperativa L’Ortofrutticola. Il ricavato sarà destinato a sostenere nuovi progetti di prevenzione oncologica gratuita che si svolgeranno prossimamente nel territorio ingauno.

Sarà possibile trovare i volontari ANT sabato 12 e domenica 13 dicembre presso la Parrocchia Sacro Cuore in via Trieste 60 e sabato 19 e domenica 20 dicembre in Largo Doria e a Polo 90 zona Multiplex.

... » Leggi tutto