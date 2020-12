Bonus pagamenti elettronici: perché conviene carta PAYBACK American Express

È partita proprio in questi giorni l’iniziativa “Cashless Italia” a cui il Governo sta lavorando dallo scorso agosto, e che permetterà agli italiani di ricevere un bonus fino a 300 euro per acquisti fatti nei negozi fisici tramite pagamenti elettronici. Con questo piano si potrà ricevere il 10% di rimborso su carta di credito per ogni acquisto effettuato, con un tetto annuo di tremila euro.

L’iniziativa presenta anche un premio (cosiddetto “super cashback”) da 1500 euro che verrà concesso ai primi 100 mila consumatori che avranno effettuato il maggior numero di acquisti con strumenti tracciabili nell’arco di sei mesi. Questa misura è parte del “decreto Agosto”, convertito in legge lo scorso ottobre, ed uscito in Gazzetta Ufficiale come parte del decreto Mef che la attua.

