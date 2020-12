Colto da infarto a 16 anni, con un amico crea una start-up e vince il premio delle Camere di Commercio

Genova. C’è anche il prodotto di una startup genovese fra le sette innovazioni vincitrici del premio nazionale “Top of the Pid”, assegnato oggi, in modalità virtuale, al Maker Faire di Roma. Si tratta di D-Heart, dispositivo ECG portatile per smartphone e tablet che consente di identificare e monitorare da casa le malattie cardiache inviando il tracciato dell’elettrocardiogramma al proprio medico curante.

L’innovazione vincitrice nella categoria “sociale” nasce dall’esperienza personale di Niccolò Maurizi, giovane medico ricercatore in cardiologia: colpito da infarto miocardico a soli 16 anni, e da allora costantemente monitorato, ha fondato ancora da studente, con il compagno Nicolò Briante, la start up biomedicale “D-Heart” che ha sviluppato e produce in Italia l’ECG portatile.

