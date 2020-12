Coronavirus, francesi in Italia: A10 e Ponte San Luigi per “aggirare” i controlli

Ventimiglia. I francesi possono o no venire in Italia? E’ una domanda che molti, sia francesi che italiani, si stanno facendo visto che ogni stato sta prendendo provvedimenti indipendenti che valgono sul territorio nazionale.

Fino al 15 dicembre, per entrare nel Bel Paese, i francesi devono avere un motivo valido, che sia di salute, di lavoro o altro e firmare un’autocertificazione. Come annunciato ieri dal primo ministro francese, però, dal 15 dicembre terminerà il lockodown in Francia: i cittadini potranno dunque superare il limite di 20 km di spostamento imposto fino ad ora, ma dovranno rispettare un coprifuoco dalle 20 alle 6. Questo però non vuol dire che potranno entrare in Italia: dovranno infatti avere, sempre, una giustificata motivazione o aver effettuato un tampone (con esito negativo) nelle 48 ore precedenti all’ingresso.

