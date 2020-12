Il Lions Club Loano Doria dona 5 nuovi tablet agli studenti dell’Istituto Falcone

Loano. Si è svolta mercoledì 9 dicembre nell’aula Magna dell’istituto Falcone di Loano la consegna di cinque nuovi tablet da assegnare in comodato d’uso agli studenti. L’iniziativa si è svolta alla presenza del presidente del Lions Loano Doria Massimo Telese, il past president Giacomo Piccinini, la dott..ssa Sabrina Bonino, il dirigente scolastico Ivana Mandraccia con le vicarie prof.sse Patrizia Santi e Antonella Tosi e i genitori del consiglio di istituto.

L’occasione ha consentito anche una visita ai locali della scuola, in particolare i laboratori di Grafica, Moda, Informatica, Autocad e le nuove aule del terzo piano recentemente ristrutturato dalla Provincia di Savona. I tablet saranno utilizzati dagli studenti per svolgere le attività didattiche a distanza che in questo periodo di emergenza sanitaria sono rivolte alla maggior parte degli allievi delle scuole superiori in attesa del ritorno a scuola in presenza il prossimo 7 gennaio.

