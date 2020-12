Lungomare Canepa, addio alla giungla: scatta lo sfalcio delle aiuole

Genova. Un intervento chiesto da tempo dai residenti e commercianti della zona, sia per questioni estetiche sia per questioni igieniche. Finalmente questa mattina sono scattati i lavori di sfalcio e pulizia delle aiuole e delle aree “verdi” – le virgolette sono d’obbligo vista la carenza di vegetazione nel quartiere – tra lungomare Canepa e via Sampierdarena.

L’intervento, iniziato con il taglio e la sistemazione da parte dei tecnici di Aster, è stato richiesto dal municipio Centro Ovest. Il presidente Michele Colnaghi ringrazia gli operai e i tecnici della partecipata comunale per il lavoro svolto.

... » Leggi tutto