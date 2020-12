Nuovo carcere, M5s: “In centro a Savona sarebbe una follia, altre collocazioni”

“La provincia di Savona è da anni l’unica in Italia senza carcere, ma è inaccettabile collocarlo in centro alla città. Piazza del popolo è l’unica area del centro cittadino ancora utilizzabile al servizio della città. Un parco urbano, parcheggi, servizi, collegamento verso la stazione attraverso il recupero degli Orti Folconi: queste funzioni a servizio dei savonesi sono solo alcune ipotesi per il recupero dell’area, in una città che ha dato troppo spazio al cemento e poco ai servizi per i savonesi”.

Così Manuel Meles, Capogruppo MoVimento 5 Stelle Savona, che commenta il dibattito istituzionale in corso per il nuovo carcere nel savonese.

... » Leggi tutto