Piemonte e Lombardia diventano zona gialla: via libera da domenica agli spostamenti da e per la Liguria

Genova. La notizia era attesa da giorni ma l’ordinanza è stata firmata solo questo pomeriggio dopo la consueta cabina di regia sul’andamento dei dati relativi all’epidemia di Covid-19: il Piemonte e la Lombardia a partire dalla mezzanotte di domenica saranno zona gialla.

Ciò significa, come già avviene in Liguria la riapertura fino alle 18 di bar e ristoranti, lo spostamento libero tra i Comuni della Regione ma anche gli spostamenti senza restrizioni (se non quello notturno dalle 22 alle 5) tra la Liguria e le regioni confinanti del Nord.

