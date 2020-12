Sampdoria, piaccono Valère Germain, El Shaarawy, Llorente e Torregrossa

Genova. Mentre Ranieri, in vista di una sfida (a Napoli) che lascia ben poche speranze alle possibilità di racimolare punti, resta in trepida attesa di sapere se potrà avere a disposizione Manolo Gabbiadini e Lorenzo Tonelli (fermo restando le sicure assenze di Bartosz Bereszyński, Keita Balde e Nik Prelec), Osti e Pecini stanno monitorando il mercato, alla ricerca di rinforzi “ad hoc” per migliorare la rosa.

Che al mister piaccia Fernando Llorente, è cosa nota… il problema, considerato che l’intesa con i partenopei sembra cosa fatta, sarà trovare un accordo con gli agenti del centravanti nato a Pamplona, in Navarra…

... » Leggi tutto