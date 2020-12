Solidarietà, sabato 12 dicembre a Molassana la raccolta per il “giocattolo sospeso”

Genova. Ci sono i “caffè sospesi” per chi ha bisogno di un po’ di colore, i “panini sospesi” per chi ha fame, i giacconi per chi ha freddo. Ma per i più piccoli ci sono altre esigenze, come quella al gioco e alla formazione, ed è per questo che nasce, in Val Bisagno, l’iniziativa “Giocattolo sospeso” e “libro sospesp”.

Sabato 12 mattina in Piazza dell’Olmo sotto i portici del municipio Media Valbisagno, dalle 10 alle 13, i volontari dell’associazione Amici di Pontecarrega, raccoglieranno libri e giocattoli, nuovi e usati, che saranno poi regalati affinché tutti possano passare un Natale un po’ più sereno, nonostante questo periodo di difficoltà e emergenza per tanti.

