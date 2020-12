Vini italiani pregiati “taroccati” e venduti all’estero: misure cautelari anche a Genova

Genova. Un fiorente mercato di vini italiani pregiati contraffatti a livello internazionale è stato scoperto grazie a un’azione congiunta dei carabinieri di Alba, del nucleo investigativo di Cuneo e della guardia di finanza di Asti con perquisizioni in diverse province italiane tra cui anche Genova. A riportarlo è la testata online Vivere Pesaro.

L’operazione ha permesso di sequestrare complessivamente 15mila bottiglie di vino contraffatto, 19 cliché, 10.600 etichette singole, 8.393 contrassegni di stato per vini a Doc e Docg, 165.320 capsule di chiusura per bottiglie con marchi o loghi aziende vitivinicole, oltre a 200 chilogrammi di sostanze vietate in uso enologico (aromi, sciroppi e coloranti) per un valore di rivendita al dettaglio di oltre 200mila euro.

