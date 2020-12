Caos neve, l’incubo dei camionisti: “Sequestrati 24 ore e incolpati, Autostrade ci chieda scusa”

Genova. “Vogliamo le scuse pubbliche da Autostrade per le accuse ignobili che sono state fatte, noi abbiamo subito i disagi, non li abbiamo creati”. Monta a Genova la rabbia dei camionisti dopo l’inferno dello scorso 4 dicembre quando una nevicata nell’entroterra ha mandato nel caos la rete di Autostrade. Una débacle che la società ha attribuito proprio agli autotrasportatori, colpevoli, secondo il direttore del primo tronco Mirko Nanni, di aver violato il “divieto assoluto di ingresso in autostrada dei mezzi pesanti”.

Stamattina sindacati e associazioni riuniti dall’Osservatorio logistica trasporto merci di Genova hanno organizzato un presidio di protesta davanti alla sede genovese di Autostrade all’entrata di Genova Ovest. Una data scelta “per senso di responsabilità – si legge nel comunicato – al fine di evitare particolari intralci alla nostra già provata città”. Alla manifestazione hanno aderito i sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti) e diverse associazioni datoriali (Cna, Confartigianato, Conftrasporto e Fiap).

