“Colori, sapori, mestieri, saperi”: il libro della Pro Loco che racconta Cairo Medievale

Cairo Montenotte. Un anno da definire, con un eufemismo, “particolare” ha bisogno di un progetto speciale come quanto è stato realizzato dalla Pro Loco di Cairo Montenotte che, a partire dal 1991, collabora con l’amministrazione comunale per realizzare Cairo Medievale che, edizione dopo edizione, si è confermata come un momento irrinunciabile nell’estate valbormidese.

L’associazione cairese, infatti, ha realizzato con il sostegno della Filippa srl e la collaborazione del giornalista Massimiliano Lussana “Colori, sapori, mestieri, saperi”: un libro che, accompagnato da spettacolari fotografie racconta le ultime edizioni della festa dal 2015 al 2019.

