Contro i manifesti anti-aborto la campagna di Non Una Di Meno: “Il vero veleno è l’obiezione”

Genova. Il Comune di Genova ha chiarito qualche giorno fa che non farà nulla per rimuovere i manifesti anti-abortisti fatti affiggere dall’associazione ProVita. Ma le attiviste di Non Una di Meno non si arrendono.

Questa mattina, come annunciato nei giorni, hanno protestato in corso De Stefanis, a Marassi, dove si trova uno di quei discussi manifesti e oltre ad aver distribuito alcuni volantini sul tema del diritto alla scelta e del diritto all’aborto, garantito dalla legge italiana in materia, hanno modificato proprio quel cartello.

