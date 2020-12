Coronavirus, presidente Toti: «Continua discesa Covid in Liguria». Negli ospedali meno di 900 ricoverati

Genova. «Continua la discesa del Covid in Liguria, confermando il trend delle ultime settimane. Oggi in particolare scendiamo sotto la soglia dei 900 ricoverati nei nostri ospedali, 700 in meno rispetto al picco della seconda ondata registrato il 18 novembre scorso. Sono stati effettuati complessivamente circa 8800 tamponi tra molecolari e antigenici, con 340 nuovi positivi registrati oggi. I numeri dunque ci tranquillizzano: la Liguria si conferma una delle regioni con le migliori performance del Paese, seconda solo alla Sardegna». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che questa sera ha fatto il punto dell’emergenza Covid in Liguria.

